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افتتاح مشروعات خدمية وتنموية بمدينة التل الكبير بالإسماعيلية (صور)

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مصراوي Masrawy

افتتاح مشروعات خدمية وتنموية بمدينة التل الكبير بالإسماعيلية (صور)

05:12 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

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"مصراوي" بين عمال اليومية بالمنوفية: "بنعافر والرزق على الله"

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

أجرى اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، رافقه فيها المهندس عبدالله الزغبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعماد يوسف رئيس مركز ومدينة التل الكبير ونائبه سعد بغدادي، والدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة والسكان، وفاخر عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء الوحدات المحلية لقرى المركز وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تضمن برنامج جولة محافظ الإسماعيلية، ومرافقيه من القيادات بقطاع التل الكبير افتتاح وتفقد أعمال التطوير والتجميل التي تم تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمدينة، التي سلمت المسلة وميدان السفينة والبوابة الرئيسية ومنطقة الكمين في حدود المحافظة مع محافظة الشرقية.

كما تفقد المحافظ عددًا من المشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة والتي تقع في نطاق قرية الظاهرية والتي شملت زيارة وتفقد مصنعًا لإنتاج الملابس الجاهزة والمقام على مساحة 900 متر مربع، ويعمل به 70 عاملًا من أبناء المنطقة ويعلن عن احتياجه لعدد كبير من العمالة وينتج عدد 1000 قطعة يوميًا.

بالإضافة إلى مشروع آخر من مشروعات شباب الخريجين والتابع للمشروع القومي لوزارة التنمية المحلية "مشروعك "بتكلفة استثمارية بلغت مليون و300 ألف جنيه، وهو متخصص في فرز وتعبئة محصول الفول السوداني ومقام على مساحة 2200 متر مربع وبه 25 عاملًا.

وتضمنت الجولة زيارة وتفقد مدرسة التل الكبير الرسمية للغات بقرية أبو عاشور ووحدة طب الأسرة بالقرية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمدرسة والوحدة الصحية ومتابعة مستوى الآداء.

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مصراوي Masrawy

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