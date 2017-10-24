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تأجيل محاكمة المتهمين في حادث قطاري الإسكندرية.. والدفاع: "ليسوا الجناة الحقيقيين"

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة المتهمين في حادث قطاري الإسكندرية.. والدفاع: "ليسوا الجناة الحقيقيين"

04:50 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

حادث قطاري الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قررت محكمة جنح الرمل ثان في الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عاكف، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث تصادم قطاري خورشيد، لجلسة 7 نوفمبر المقبل، لضم الطلبات المقدمة من الدفاع.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وهم كلًا من "ع. ح. ع" سائق القطار رقم 13، و"م. ح. خ" ملاحظ بلوك أبيس، و"ف. ع. ف" سائق القطار رقم 571، ومساعده "هـ. ع. م"، و"ع. م. ع" رئيس القطار رقم 571، و"م. م. خ" ناظر محطة، تهمتي الإهمال والقتل الخطأ.

وشهدت الجلسة حضور المتهمين الستة من محبسهم، وسماع مرافعة هيئة الدفاع التي نفت التهم الموجهة لهم وطالبت بإستدعاء ومحاكمة كبار مسئولي الهيئة ووصفتهم بالجناة الحقيقين.

وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين، إلا أن قرار المحكمة تضمن استمرار حبس المتهمين.

وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين الستة إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي القتل الخطأ والإهمال في حادث تصادم قطاري خورشيد ما أسفر عن مصرع 43 شخصًا وإصابة 196 آخرين.

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