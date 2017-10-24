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قراصنة يخترقون وكالة "انترفاكس" الروسية

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مصراوي Masrawy

قراصنة يخترقون وكالة "انترفاكس" الروسية

05:14 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

قراصنة يخترقون وكالة انترفاكس

موسكو – (أ ش أ):

أعلن أليكسي جورشوف، المدير التنفيذي والنائب الأول للمدير العام لوكالة أنباء "انترفاكس" الروسية ، أن كل الخدمات التي تقدمها الوكالة الروسية تقريبا تعرضت لاختراق على يد قراصنة.

وقال جورشوف - في تصريح له نقلته وكالة أنباء تاس) الروسية - "تعرضنا لهجوم فيروس خطير، ولم نتمكن من تقديم الأخبار لمشتركينا لأكثر من ساعة، ويبذل الموظفون في الوكالة جهودا لإعادة تشغيل أنظمتنا إلا أنه يصعب إلى حد ما، توقع متى سيعود العمل إلى وضعه الطبيعي".

وأوضح المدير التنفيذي لـ"انترفاكس" أن تقريبًا كل خدمات الوكالة توقفت بما في ذلك أنظمة الوكالة المعلوماتية والموقع الألكتروني والأنظمة الداخلية.

وأعلنت الدائرة الصحفية الخاصة بالوكالة في وقت سابق، أن الحواسيب توقفت عن العمل ويحاول متخصصو تكنولوجيا المعلومات تحديد المشكلة.

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