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انفجاران قويان يستهدفان قوات "أميصوم" جنوب الصومال

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انفجاران قويان يستهدفان قوات "أميصوم" جنوب الصومال انفجاران قويان يستهدفان قوات "أميصوم" جنوب الصومال

استهدف انفجاران قويان ظهر اليوم الأحد، قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى بالصومال، "أميصوم"، فى مدينة مركا، حاضرة إقليم شبيلى السفلى.

وأفاد أحد سكان المدينة أن الانفجار الأول استهدف سيارة صهريج مياه تابعة للقوات الأفريقية، مشيرا إلى أن الانفجار نجم عن لغم أرضى كان مزروعا بجانب الشارع، ما أدى إلى تدمير السيارة بالكامل.

ووقع الانفجار الثانى عندما باشرت "أميصوم" الانتشار بالأحياء المحيطة بمنطقة الحادث لملاحقة منفذيه، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية بين صفوف القوات الأفريقية، بحسب شاهد عيان لم يستطع تحديدها بدقة.

ولم يعرف بشكل فورى إجمالى الحصيلة البشرية لضحايا الانفجارين اللذين سمع دويهما فى أرجاء المدينة، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنهما، لكن السلطات الأمنية تحمل، غالبا، حركة الشباب المجاهدين المتمردة، مسؤولية الهجمات الانتحارية والانفجارات التى تشهدها العاصمة.

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