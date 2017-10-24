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"النواب" يحيل إلى اللجان النوعية 4 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية

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مصراوي Masrawy

"النواب" يحيل إلى اللجان النوعية 4 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية

05:04 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

النواب

القاهرة- (أ ش أ):

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على إحالة 4 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية، إلى اللجان النوعية المختصة.

وشملت الإحالات، قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2017 بشأن اتفاق بين وألمانيا الاتحادية حول التعاون المالي لعام 2015 الموقع بالقاهرة فى 12 يونيو 2017، حيث وافق المجلس على إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة "الشئون الاقتصادية" ومكاتب لجان "التعليم والبحث العلمي"، و"المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، و"العلاقات الخارجية" و"الخطة والموازنة".

كما وافق المجلس على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2017 بشأن اتفاق بين مصر وألمانيا حول التعاون الفني لعام 2015 والموقع بالقاهرة فى 12 يونيو 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنة "الشئون الاقتصادية" ومكاتب لجان "التعليم والبحث العلمي"، و"المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر"، و"العلاقات الخارجية" و"الخطة والموازنة".

وأحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2017 بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة الموقع في كيب تاون بتاريخ 16 نوفمبر عام 2001 وسحب الإعلان السابق إيداعه، إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية".

كما وافق مجلس النواب على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 517 لسنة 2017 بشأن إعلان مصر الموافقة على البروتوكول الخاص بنقل معدات الطائرات المرفق باتفاقية المعدات المنقولة، والموقع فى كيب تاون بتاريخ 16 نوفمبر 2001، إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية".

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