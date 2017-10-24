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وكيل "قوى البرلمان": لا وجود لـ"النقابات المستقلة" بالقانون الجديد

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مصراوي Masrawy

وكيل "قوى البرلمان": لا وجود لـ"النقابات المستقلة" بالقانون الجديد

05:03 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

مجلس النواب

القاهرة- مصراوي:

تواصل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية، المقدم من ، ومشروع قانون النقابات العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي،المقدم من النائب عبد الفتاح محمد و65 نائباً أخر.

وأوضح النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة في تصريح لـ"مصراوي"، الثلاثاء، أن اللجنة تستكمل مناقشة المشروعان، في اجتماع اليوم، وأنها غير متحيزة لاختيار مشروع بعينه، لكنها ستقدم الأفضل لمصلحة العامل.

وأكد عقبي، رغبة اللجنة في تمثيل كافة فئات العمال بالقانون، كما نصت المعايير الدولية، ومنظمة العمل.

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن النقابات المستقلة لا وجود لها في القانون على، لأنها غير موجودة بحكم المحكمة، قائلاً:" يعني الناس متكونش عاوزاك، وتعمل نقابة، وتقولي انها مستقلة، اترشح، ولو أنت الأصلح، العمال هتنتخبك، ولا أنت هتدافع عنهم بالعافية".

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مصراوي Masrawy

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