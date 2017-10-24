برلماني عن وزير التربية والتعليم: "بينام يحلم وبيصحى يفسر حلمه قرارات"

القاهرة- مصراوي:

وصف النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، حديث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أثناء الجلسة العامة بالمجلس، أمس، الاثنين، بالـ"كلام الفارغ".

وكان وزير التربية والتعليم قال في كلمته بالجلسة العامة التي كان يترأسها السيد الشريف، وكيل المجلس، إن "معلومة التعليم بايظ ليست بجديدة، وعارفين أنه بايظ وجايين نصلحه".

وأضاف حسين، في تصريحات لمصراوي، أن كلام الوزير "غير طبيعي" لأنه يُحمِّل كل شيء على من سبقوه.

وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن "شوقي" برر قراره بإضافة التربية الرياضية للمجموع في الجلسة العامة -قبل أن يلغيه- بأنه قرار صادر منذ سنوات، ولكنه لم يفعل، وفعله هو، قائلاً: "الوزير دا بينام يحلم، ويصحى الصبح يفسر الحلم في شكل قرارات".

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن وزير التربية والتعليم، لم يلتحق بمدارس مصرية، حتى يعرف ما بها.

وتساءل "حسين": "كيف للوزارة أن تعلن ميعاد بدء الدراسة في المدراس اليابانية، وقبل يومين فقط من تؤجلها لأجل غير مسمى؟ أين استقالة الوزير المنتظرة، بعد التراجع المريب".