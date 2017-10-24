أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

برلماني عن وزير التربية والتعليم: "بينام يحلم وبيصحى يفسر حلمه قرارات"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

برلماني عن وزير التربية والتعليم: "بينام يحلم وبيصحى يفسر حلمه قرارات"

04:58 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

وزير التربية والتعليم

القاهرة- مصراوي:

وصف النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، حديث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أثناء الجلسة العامة بالمجلس، أمس، الاثنين، بالـ"كلام الفارغ".

وكان وزير التربية والتعليم قال في كلمته بالجلسة العامة التي كان يترأسها السيد الشريف، وكيل المجلس، إن "معلومة التعليم بايظ ليست بجديدة، وعارفين أنه بايظ وجايين نصلحه".

وأضاف حسين، في تصريحات لمصراوي، أن كلام الوزير "غير طبيعي" لأنه يُحمِّل كل شيء على من سبقوه.

وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن "شوقي" برر قراره بإضافة التربية الرياضية للمجموع في الجلسة العامة -قبل أن يلغيه- بأنه قرار صادر منذ سنوات، ولكنه لم يفعل، وفعله هو، قائلاً: "الوزير دا بينام يحلم، ويصحى الصبح يفسر الحلم في شكل قرارات".

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن وزير التربية والتعليم، لم يلتحق بمدارس مصرية، حتى يعرف ما بها.

وتساءل "حسين": "كيف للوزارة أن تعلن ميعاد بدء الدراسة في المدراس اليابانية، وقبل يومين فقط من تؤجلها لأجل غير مسمى؟ أين استقالة الوزير المنتظرة، بعد التراجع المريب".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • برلماني لوزير الرياضة: "الشباب عندنا ضايع".. و"عبدالعزيز" يرد

    أخبار

  • "النواب" يوافق على قانون الهيئات الشبابية والتصويت عليه الجلسة القادمة

    أخبار

  • برلماني: حديث طارق شوقي عن "التعليم البايظ" حقيقة

    أخبار

  • برلمانية تطالب بإعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة من الضرائب

    أخبار

إعلان

5b7eedcf6d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"