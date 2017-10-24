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السيسي: "لا نتهرب من الحديث عن حقوق الإنسان.. لكننا لسنا في أوروبا"

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مصراوي Masrawy

: "لا نتهرب من الحديث عن حقوق الإنسان.. لكننا لسنا في أوروبا"

04:53 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت- عايدة رضوان:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إننا لا نتهرب من الحديث عن حقوق الإنسان، لكننا لسنا في أوروبا فنحن لنا أوضاعنا الخاصة".

وتابع الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بفرنسا: "إننا حريصين في على حقوق الإنسان، متابعًا: "أنا حريص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة"، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يقبل بممارسة أي شكل من أشكال العنف أو الديكتاتورية.

وتابع الرئيس السيسي: "نحن في مصر في منطقة مضطربة جدًا، وكاد هذا الاضطراب أن يقضي على المنطقة"، متابعًا: "أنا مسؤول عن 100 مليون مصري في ظل هذا الإرهاب، مهم قوي إنك تعرف أننا لا نقوم بممارسات للتعذيب".

وأردف الرئيس السيسي: "نحن لدينا أكثر من 40 ألف منظمة حقوق إنسان لخدمة المجتمع المصري"، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يحذر كل من يتحدث عن ملف حقوق الإنسان في مصر.

ودعا الرئيس السيسي، كل من يرغب في الحديث عن حقوق الإنسان في مصر، أن يأتي إلى مصر، قائلًا:" اللي بيتكلم عن حقوق الإنسان يجي يتكلم مع المواطن المصري في الشارع، اللي بيوصلكم قد لا يكون صحيح".

وأردف: "إوعوا نقصر حقوق الإنسان على الحقوق السياسية فقط، ليه مش بتسألني عن حق الإنسان في التعليم الجيد أو العلاج الجيد، إحنا ماعندناش تعليم جيد أو علاج جيد، مابتكلمنيش ليه عن الإسكان الجيد".​

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مصراوي Masrawy

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