أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بدء تطبيق منظومة الري "المطور" في الفيوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بدء تطبيق منظومة الري "المطور" في الفيوم

04:50 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري

كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بالدكتور إبراهيم محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري والمهندس محمد مختار رئيس مديرية الري بمحافظة الفيوم لبدء تطبيق منظومة الري بالأراضي الطينية.

وقال الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن محافظة الفيوم من المحافظات التي تعاني من مشكلات الري، لافتاً إلى أهمية التجربة، التي سيتم تعميمها على باقي المحافظات.

وأضاف الإمام في تصريح خاص، أن الوزارة تتحمل تكليف تطبيق تلك المنظومة على الأراضي الزراعية، مضيفًا أن التجربة يجب أن تتم على مساحة أرض لا تقل عن 115 فدانًا.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الدكتور محمد عبد العاطي وقع بروتوكول مع الفلاحين الذين سمحوا بتطبيق تلك التجربة على أراضيهم، موضحًا أن التجربة تمثل نفعًا وذات جدوى عكس الري بالتنقيط.

وأشار الإمام، إلى أن منظومة الري المطور سوف تقدم بالتقسيط للفلاحين، مشيرا إلى عدم تحديد قيمة القسط حتى الآن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- الري تشكل لجانًا للمرور على المخرات وتطهيرها استعدادًا للسيول

    أخبار

  • رئيسة موريشيوس تصل القاهرة

    أخبار

  • وزارة الري: 205 ملايين جنيه لتنفيذ عمليات في نطاق السد العالي

    أخبار

  • وزير التنمية المحلية: نخطط لتحويل قرى المحافظات إلى منتجة ومصدرة

    أخبار

إعلان

3f9d2d18a9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي