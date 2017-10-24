بدء تطبيق منظومة الري "المطور" في الفيوم

كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بالدكتور إبراهيم محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري والمهندس محمد مختار رئيس مديرية الري بمحافظة الفيوم لبدء تطبيق منظومة الري بالأراضي الطينية.

وقال الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن محافظة الفيوم من المحافظات التي تعاني من مشكلات الري، لافتاً إلى أهمية التجربة، التي سيتم تعميمها على باقي المحافظات.

وأضاف الإمام في تصريح خاص، أن الوزارة تتحمل تكليف تطبيق تلك المنظومة على الأراضي الزراعية، مضيفًا أن التجربة يجب أن تتم على مساحة أرض لا تقل عن 115 فدانًا.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الدكتور محمد عبد العاطي وقع بروتوكول مع الفلاحين الذين سمحوا بتطبيق تلك التجربة على أراضيهم، موضحًا أن التجربة تمثل نفعًا وذات جدوى عكس الري بالتنقيط.

وأشار الإمام، إلى أن منظومة الري المطور سوف تقدم بالتقسيط للفلاحين، مشيرا إلى عدم تحديد قيمة القسط حتى الآن.