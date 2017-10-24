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الإسكان: الانتهاء من 528 وحدة بـ"دار مصر" وجاري تسليمها

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مصراوي Masrawy

الإسكان: الانتهاء من 528 وحدة بـ"دار " وجاري تسليمها

04:48 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

دار مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري تنفيذ 35184 وحدة سكنية (1466 عمارة) بمشرروع الإسكان الاجتماعي بمدينه بدر، موزعة كالتالي:
20208 وحدات (842عمارة) بـ5 مناطق في الحي السابع، ومن المقرر الانتهاء من 42 عمارة منها، مخصصة للعاملين بمنطقة المدابغ في 15/11/2017، بجانب 4920 وحدة (205 عمارات) بالمجاورة الرابعة في الحي الخامس، و4728 وحدة (197عمارة) بالمجاورة السادسة في الحي السادس، و5328 وحدة(222 عمارة) بمركز المدينة.

وبالنسبة لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، أكد وزير الإسكان، الانتهاء من تنفيذ 528 وحدة (22 عمارة) وهي إجمالي المرحلة الأولى للمشروع، وتم تسليم 36 وحدة منها للفائزين بها، ويجري تسليم الباقي تباعًا للمستحقين، بينما يجري تنفيذ 1128 وحدة (47 عمارة) بالمرحلة الثانية.

وتفقد وزير الإسكان، مشروع توسعة ورفع كفاءة طريق الروبيكي بالكامل، والذي يربط بين طريق القاهرة السويس، وطريق مصر الإسماعيلية، بقيمة تعاقدية 68.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في زيادة عوامل الجذب للمدينة، وتسهيل الحركة أمام سيارات النقل المترددة على المنطقة الصناعية.

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