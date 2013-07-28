أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجامعة العربية تندد باستبدال بطاقات سكان القدس بتصاريح إقامة محددة

Google+ Print
الجامعة العربية تندد باستبدال بطاقات سكان القدس بتصاريح إقامة محددة الجامعة العربية تندد باستبدال بطاقات سكان القدس بتصاريح إقامة محددة

نددت جامعة الدول العربية باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، محذرة من عواقب كافة الإجراءات والقوانين العنصرية التى تخدم السياسة التهويدية فى القدس والأراضى العربية المحتلة، والتى تؤكد جميعها على تصميم الإسرائيلية الحالية تهديد كل المحاولات الرامية إلى تحريك عملية السلام المتوقفة، بسبب الاستيطان الإسرائيلى وسياسات الحكومة الإسرائيلية.

جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة) اليوم ردا على إقدام إسرائيل على خطوة وصفتها بالخطيرة فى تنفيذ سياساتها العنصرية وتطهيرها العرقى، باتخاذ الإجراءات لاستبدال بطاقات هوية الفلسطينيين المقدسيين بتصاريح إقامة محددة بسقف زمنى مدة 10 سنوات، ويتوجب على حامله تجديده وإلا فإنه سيهجر قسراً من المدينة المقدسة موطنه الأصلى، وبهذه الإجراءات العنصرية يعتبر حامل هذا التصريح مقيما فى مدينة القدس، وليس من أهلها المقدسيين الذين هم من أصول هذه المدينة المقدسة التى سكنوها منذ فجر التاريخ، ومنذ بناها اليبوسيون العرب، قبل نزول الأديان بأجيال.

وقالت الجامعة العربية سيكون أول ضحايا تطبيق هذا الإجراء العنصرى أهل المدينة المقدسيين (قرابة مائة ألف) ممن عزلهم جدار الفصل العنصرى عن القدس المحتلة، تنفيذاً لسياسة تطهير عرقى واضحة، حيث تطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلية المقدسيين حصراً، ضرورة إثبات مركز الحياة، وتقديم ما يثبت ذلك بفواتير الضرائب والكهرباء إلى وزارة داخلية الاحتلال، فى حين أن الإسرائيلى من دولة الاحتلال معفى من ذلك، وقد أدت هذه المعوقات والعقبات لفقدان أربعة عشر ألف مقدسى بطاقات هويتهم خلال الأعوام الماضية.

وشددت الجامعة على أن سياسة التطهير العرقى الإسرائيلية هذه مقترنة بالقرارات العديدة المماثلة من هدم المنازل داخل القدس، وتطبيق ما يسمى بـ(قانون أملاك الغائب) العنصرى، ومصادرة الأراضى، وشق الطرق، والعدوان اليومى على المساجد والكنائس ورجال الدين، وفرض الضرائب الباهظة (الأرنونة) على المقدسيين العرب، فى الوقت الذى تستمر فيه الحفريات أسفل المسجد الأقصى والمبانى التراثية لأعماق كبيرة كل ذلك يوضح خطورة ما تريده إسرائيل من مسمى (الدولة اليهودية).

وطالبت الجامعة العربية الأمم المتحدة وأمينها العام، واللجنة الرباعية، التحرك السريع باتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل"السلطة القائمة بالاحتلال" للالتزام بالقانون الدولى واتفاقيات جنيف الرابعة، وقرارات الشرعية الدولية التى تؤكد أن القدس أراضى محتلة منذ 1967، كما ناشدت كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والمدنية الاضطلاع بمسئولياتها للدفاع عن الحق والعدالة والمبادئ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة