السيسي: 2019 عام الثقافة المصرية الفرنسية

كتبت- عايدة رضوان:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم الاتفاق مع نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، على اعتبار عام 2019 عامًا للثقافة المصرية الفرنسية، مشيرًا إلى أن الملف الثقافي كان حاضرًا خلال لقائهما اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بنظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، خلال زيارته لفرنسا.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه بحث مع نظيره الفرنسي سُبل تعزيز أوجه التعاون الاقتصادية والإستراتيجية والسياسية بين البلدين، مؤكدًا أن لقائهما المنعقد اليوم يعد نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، هلى هامش زيارته إلى فرنسا، برئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها مصر من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية، والخطط التي وضعتها وزارة النقل من أجل الارتقاء بنظم الإشارات والتشغيل، وتحسين القدرات البشرية والالكترونية للهيئة القومية للسكك الحديدية.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال اللقاء، عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة، لاسيما في مجال التدريب وتقييم المخاطر، وتحديث شبكات ومنظومة السكك الحديدية، وبصفة خاصة في مجال ربط المشروعات التنموية الكبرى بالمدن المصرية والموانئ الرئيسية بما يمكن من الإسهام في تطويرها اقتصادياً وتنميتها بشرياً.

ورحب الرئيس، بالتوقيع خلال الزيارة عن إعلان النوايا بين الشركة والهيئة القومية للسكك الحديدية بما يساعد فى تطوير التعاون بين الطرفين، فيما أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الفرنسية عن ترحيبه بلقاء الرئيس، مشيراً إلى تطلع الشركة إلى تكثيف التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالتدريب والدعم الفنى، وخاصة فى مجال أمن وسلامة السكك الحديدية، أو فيما يتعلق بتحديث وصيانة الخطوط القائمة وإنشاء خطوط جديدة فى ضوء المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها فى كافة أنحاء مصر.

وعن إذا ما كانت مصر تستعد لحرب طويلة مع الإرهاب، قال الرئيس السيسي "إن كل المتطرفين الذين سيفرون من سوريا والعراق سيحاولون دخول ليبيا لاتخاذها وكرا لهم.. ومن هناك سيخططون لهجمات مفاجئة ضد مصر وكل الدول الأفريقية والأوروبية.. ولذا فعلى كل دول العالم تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب، مذكرا بمقتل 21 قبطيا مصريا في ليبيا علي يد عناصر إرهابية في فبراير 2015".

وقال الرئيس السيسي - في حوار أجراه مع صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية خلال زيارته الحالية لباريس - "إن خبرة الشركات الفرنسية محل تقدير من الجانب المصري، منوها بأنه تم جعل القواعد المنظمة لنشاطها في مصر أكثر مرونة.. وتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدا من آفاق التعاون والتشاور غير المسبوق بين البلدين".