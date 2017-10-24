السيسي يدعو "ماكرون" لزيارة مصر

كتبت- عايدة رضوان:

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي "إيمانويل كامرون"، إلى زيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، لمتابعة وتوثيق ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الحالية في المجالات المختلفة، مؤكدًا انه تم الاتفاق على تكثيف التشاور بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بنظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، خلال زيارته لفرنسا.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن هناك أساس قوي تستند عليه العلاقات بين مصر وفرنسا، لافتًا إلى أنه سيتم العمل بما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته إلى فرنسا، برئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها مصر من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية، والخطط التي وضعتها وزارة النقل من أجل الارتقاء بنظم الإشارات والتشغيل، وتحسين القدرات البشرية والالكترونية للهيئة القومية للسكك الحديدية.

وأعرب الرئيس السيسي- خلال اللقاء- عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة، لاسيما في مجال التدريب وتقييم المخاطر، وتحديث شبكات ومنظومة السكك الحديدية، وبصفة خاصة في مجال ربط المشروعات التنموية الكبرى بالمدن المصرية والموانئ الرئيسية بما يمكن من الإسهام في تطويرها اقتصادياً وتنميتها بشرياً.

ورحب الرئيس، بالتوقيع خلال الزيارة عن إعلان النوايا بين الشركة والهيئة القومية للسكك الحديدية بما يساعد فى تطوير التعاون بين الطرفين، فيما أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الفرنسية عن ترحيبه بلقاء الرئيس، مشيرًا إلى تطلع الشركة إلى تكثيف التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالتدريب والدعم الفنى، وخاصة فى مجال أمن وسلامة السكك الحديدية، أو فيما يتعلق بتحديث وصيانة الخطوط القائمة وإنشاء خطوط جديدة فى ضوء المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها فى كافة أنحاء مصر.