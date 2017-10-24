برلماني لوزير الرياضة: "الشباب عندنا ضايع".. و"عبدالعزيز" يرد

كتب- أحمد علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أزمة محتدمة بين وزير الشباب من جهة والنائب صلاح عبدالبديع من جهة أخرى، بعدما انتقد الأخير أداء الوزارة قائلا: "الشباب عندنا ضايع ".

واعترض المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على كلمة "شبابنا ضايع" التي قالها النائب صلاح عيسى عضو البرلمان، مطالبا بحذفها من مضبطة البرلمان.

وقال عبد العزيز، خلال كلمته بمجلس النواب اليوم، إن شبابنا ليس "ضايع"، ولدينا ٢ مليون و٧٠٠ ألف طالب بالجامعات، وشباب بالكليات العسكرية، وشباب يعملون بالعاصمة الإدارية ومشروعات قومية بالجبل، وحال وجود حالات فردية ليست جيدة فهي ليست ممثلة للشبباب.

وعقب النائب صلاح عيسى، بعد كلمة الوزير، بأنه لا يقصد أن شباب مصر "ضايع"، بل كان يقصد أن هناك البعض يمكن أن يقع تحت تأثير الفكر الهدام الذي يحاول البعض بثه عبر وسائل الإعلام التي تحارب الدولة.