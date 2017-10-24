وكيل الأزهر: "لولا التراث الإسلامي لانتهت الأمة"

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن إصلاح التعليم وتطويره في مصر هو الأساس لتقدم ونهضة الوطن.

وأوضح شومان، خلال كلمته، في المؤتمر العلمي الـ14 تحت عنوان "تطوير التعليم في عصر اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المستقبل"، أن الأمم التي يحتل التعليم فيها مكانة كبيرة نجدها في مصاف الدول المتقدمة.

وأشار شومان، إلى أن الأزهر وضع لجنة لتطوير التعليم في سبتمبر 2015، ووضعت مناهج متطورة للمراحل قبل الجامعية، وإضافة القضايا المعاصرة والمستجدة على الساحة.

وأعرب عن أسفه من توجيه السهام دومًا إلى التعليم الديني والهجمة الإعلامية على كتب التراث التي تعد مرجعًا مهمًا للباحثين وواضعي المناهج الدراسية.

وأكد، أنّه لولا تراثنا الإسلامي لانتهت أمتنا العربية والإسلامية، وأن التمسك بكتب التراث لا يعني الجمود في الأحكام بل إن الإمام شهاب الدين القرافي قال إن الجمود على المنقولات أبدا من الضلال في الدين.

وأضاف وكيل الأزهر، أن التراث الإسلامي اجتهاد بشري أرشدنا إلى الاجتهاد في القضايا المستجدة لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، فديننا أمر علماء الأمة بتجديد أمور الدين للناس وإفتائهم في القضايا المعاصرة وما يستجد عليهم في حياتهم اليومية، والمعنيون بذلك هم العلماء وليس كل من يهاجم التراث أو يقول كلامًا معسولًا عبر الشاشات دون امتلاك أدوات العلم التي تُمكّن العالم من الجلوس مع العلماء والاجتهاد.

وتابع: "شيخ الأزهر حرص حرصا شديدًا على الارتقاء بالعملية التعليمية، فتوسع في عدد من الكليات واستحدث كليات جديدة، وأنشأ شعبة العلوم الإسلامية لطلاب المرحلة الثانوية لتدريب الطلاب الملتحقين بالشعب على الدعوة بمتطلباتها الحديثة".

وأوضح شومان، أن الأزهر الشَّريف يتعاون مع الهيئات التعليمية في مصر من أجل الارتقاء بالتعليم وهناك تنسيق متكامل في هذا الشأن، مشددا على أن هناك خطوات جادة ومهمة تم تحقيقها، وأصبحت لدينا مناهج جديدة ومتطورة وموجودة في نسخ إلكترونية عبر الإنترنت.