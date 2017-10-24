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محاكمة رجل دهس عشيقين خلال تبادلهما القبلات في ألمانيا

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مصراوي Masrawy

محاكمة رجل دهس عشيقين خلال تبادلهما القبلات في ألمانيا

04:36 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

محاكمة رجل دهس عشيقين خلال تبادلهما القبلات في ألمانيا

محاكمة

فرانكفورت - (د ب أ):

بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة رجل دهس عن عمد عشيقين كانا يتبادلان القبلات خلال وقوفهما على الجزء المخصص لعبور المشاة في مدينة فرانكفورت الألمانية، ما أسفر عن مقتل المرأة وإصابة صديقها بجروح.

ويوجه الادعاء العام للرجل (27 عاما) تهمة ضرب أفضى إلى موت والتسبب في إصابات جسدية، بالإضافة إلى الاعتداء على أفراد على نحو خطير على الطريق.

وبحسب صحيفة الدعوى، كان الرجل مخمورا للغاية وقت ارتكاب الحادث في سبتمبر عام 2015.

وفي الجلسة الأولى من المحاكمة ذكر التهم أنه ارتكب "أكبر خطأ" في حياته.

ووقعت مشادة كلامية بين دفاع المتهم والادعاء العام وممثلي المشاركين في الدعوى، حيث شكك الدفاع في أن موكله لاحظ أنه سحل المرأة (41 عاما) التي دهسها بسيارته لمسافة أكثر من 400 متر.

ويرى الادعاء العام أن المتهم استشاط غضبا من العشيقين لوقوفهما في منتصف الطريق.

وبحسب صحيفة الدعوى، توقف المتهم في أول الأمر على مسافة نحو ثلاثة أمتار من العشيقين انتظارا لتحركهما. وعندما ظل متوقفين قام بدهسهما.

وحددت المحكمة ست جلسات للقضية حتى مطلع نوفمبر المقبل.

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