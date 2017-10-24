صحة الوادي الجديد: توفير 150 جرعة لعلاج فيروس "سي" بالمجان

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور صلاح مرزوق، القائم بأعمال مدير عام مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، توفير 150 جرعة من العقار المعالج لفيروس "سي" بالمجان بمستشفى الحميات بالخارجة، بالتنسيق مع إحدى شركات الأدوية.

وقال مرزوق، لـ"مصراوي" إنه على الراغبين في أخذ الجرعات من غير القادرين أو من ليس لديهم تأمين صحي، عليهم التوجه إلى مقر مديرية الشئون الصحية بالخارجة في الفترة الصباحية أو المسائية ومعهم الأوراق والتحاليل التي تثبت إصابتهم بفيروس سي، لصرف العلاج لهم بالمجان.

وأشار إلى، أن المرضى الذين لديهم بطاقات تأمين صحي يصرفون علاجهم من التأمين بشكل طبيعي.