ضبط 47 لفافة بانجو داخل ثلاجة لحوم بمحل جزارة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

ضبطت حملة من مباحث التموين بأسوان، 47 لفافة بانجو، داخل ثلاجة لحوم، في محل جزارة بمنطقة العقاد وسط مدينة أسوان.

واستهدفت حملة بقيادة المقدم أشرف عبدالمعطي، رئيس مباحث التموين بأسوان، محلات الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم، وذبحها داخل السلخانة فوجئت أثناء فتح ثلاجة لحفظ اللحوم بمحل جزارة المدعو "ا. م. ب" بوجود 47 لفافة بانجو، و20 كيلو لحم مذبوحة خارج السلخانة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.