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البورصة تخسر 900 مليون جنيه فى ختام التعاملات بمبيعات المصريين والأجانب

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البورصة تخسر 900 مليون جنيه فى ختام التعاملات بمبيعات المصريين والأجانب البورصة تخسر 900 مليون جنيه فى ختام التعاملات بمبيعات المصريين والأجانب

التحرير

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اغلقت مؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات جلسات اليوم، الثلاثاء، على اداء متباين للمؤشرات، مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقى لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 900 مليون جنيه، ليصل الى 768.7 مليار جنيه، فى مقابل 769.6 مليار جنيه خلال تعاملات امس الإثنين.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى ايجى اكس30 نحو0.42%، ليسجل14049.38 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجى اكس70 بنسبة نحو1.15% ليسجل نحو784.46 نقطة، كما انخفض مؤشر البورصة الاوسع نطاقا ايجى اكس100 بنسبة نحو0.79% ليسجل نحو1751.04 نقطة.

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واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافى بيع 1.01 مليار جنيه، كما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع ايضا بصافى بيع 104.6 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بصافى شراء 133.3 مليون جنيه، فى حين اتجهت تعاملات المؤسسات والأفراد للبيع.

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التحرير

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