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السيسي لماكرون: «ماعندناش تعذيب.. تعالوا مصر قبل ما تتكلموا»

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السيسي لماكرون: «ماعندناش تعذيب.. تعالوا مصر قبل ما تتكلموا» السيسي لماكرون: «ماعندناش تعذيب.. تعالوا مصر قبل ما تتكلموا»

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إن حريصة على حقوق الإنسان، ولكنها تتعرض لعمليات إرهابية تمس أمنها.

وتابع السيسي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، اليوم الثلاثاء: "حريص على إقامة دولة مدنية حديثة، بإرادة سياسية، فالشعب المصري لن يقبل أن يكون هناك ديكتاتورية أو عدم احترام لحقوق الإنسان، فأنا مسئول عن 100 مليون مواطن لا يقبل بالديكتاتورية أو وجود مؤسسات تعذيب في بلده".

وناشد السيسي بضرورة التأكد من أية معلومات حول حقوق الإنسان في مصر، قائلا: "علينا التأكد من أي معلومة، فنحن لدينا منظمات حقوق إنسان تخدم الإنسان، علينا أن نكون حذرين في التعامل مع المعلومات التي تخص مصر، فهناك فكر متطرف يحاول نشر معلومات خاطئة عن مصر".

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ودعا الرئيس السيسي الفرنسيين إلى زيارة مصر، قائلا: "تعالوا شوفوا الشعب المصري قبل ما تسمعوا أي كلام، فين حقوق الإنسان للشهداء والضباط اللي استشهدوا، للناس اللي سابت شغلها في السياحة بسبب التطرف والإرهاب".

يذكر أن الرئيس السيسي، بدأ زيارته الرسمية للعاصمة الفرنسية باريس، أمس الإثنين، فى جولة تستمر 3 أيام، وكان فى استقباله عدد من مقاتلات "رافال" الفرنسية التى رافقت طائرة الرئاسة بعد دخولها الأجواء الفرنسية ترحيبا بالرئيس. 

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التحرير

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