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السيسي: عقدنا اتفاقيات مع فرنسا بقيمة 400 مليون يورو

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السيسي: عقدنا اتفاقيات مع فرنسا بقيمة 400 مليون يورو السيسي: عقدنا اتفاقيات مع فرنسا بقيمة 400 مليون يورو

التحرير

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أعرب الرئيس عبد الفتاح ، عن خالص التقدير والشكر عن حسن الاستقبال الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس، مؤكدا أن هناك شراكات قوية بين البلدين في عدة مجالات.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع ماكرون، اليوم الثلاثاء: "بحثنا سبل تعزيز التعاون بين البلدين، فهناك أساس قوي نستند إليه في العمل".

واستكمل: "نوفر العديد من الفرص الاستثمارية خاصة في عدة مشروعات تنفذها ، وقمنا بمراسم توقيع عدة اتفاقيات بقيمة 400 مليون يورو".

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وأكد السيسي أنه يجب تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، موضحا أن مصر نجحت في تحقيق المصالحة الاقتصادية.

يذكر أن الرئيس السيسي بدأ زيارته الرسمية للعاصمة الفرنسية باريس، أمس الإثنين، فى جولة تستمر 3 أيام، وكان فى استقباله عدد من مقاتلات "رافال" الفرنسية التى رافقت طائرة الرئاسة بعد دخولها الأجواء الفرنسية ترحيبا بالرئيس. 

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التحرير

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