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السيسي: "اللي بيتكلم عن حقوق الإنسان بمصر يجي يسأل المواطن في الشارع"

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مصراوي Masrawy

: "اللي بيتكلم عن حقوق الإنسان بمصر يجي يسأل المواطن في الشارع"

04:33 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت- عايدة رضوان:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كل من يرغب في الحديث عن حقوق الإنسان في عليه أن يأتي إليها، قائلًا: "اللي بيتكلم عن حقوق الإنسان ييجي يتكلم مع المواطن المصري في الشارع، اللي بيوصلكم قد لا يكون صحيح".

وتابع الرئيس السيسي: "حريصون في مصر على حقوق الإنسان"، متابعًا: "أنا حريص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة"، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يقبل بممارسة أي شكل من أشكال العنف أو الديكتاتورية.

وتابع الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بفرنسا: "نحن في مصر في منطقة مضطربة جدًا، وكاد هذا الاضطراب أن يقضي على المنطقة"، متابعًا: "أنا مسؤول عن 100 مليون مصري في ظل هذا الإرهاب، مهم قوي إنك تعرف أننا لا نقوم بممارسات للتعذيب".

وأردف الرئيس السيسي: "نحن لدينا أكثر من 40 ألف منظمة حقوق إنسان لخدمة المجتمع المصري"، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يحذر كل من يتحدث عن ملف حقوق الإنسان في مصر.

وقال الرئيس السيسي: "هناك 3 مليون مواطن كانوا يعلمون في مجال السياحة قبل أن يتضرروا من الإرهاب"، متابعًا: "إوعوا نقصر حقوق الإنسان على الحقوق السياسية فقط، ليه مش بتسألني عن حق الإنسان في التعليم الجيد أو العلاج الجيد، إحنا ماعندناش تعليم جيد أو علاج جيد، مابتكلمنيش ليه عن الإسكان الجيد".

وأكد الرئيس السيسي:" إحنا مش بنهرب من الحديث عن حقوق الإنسان، ولكننا لسنا في أوروبا نحن لنا أوضاعنا".

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