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السيسي وماكرون يشهدان توقيع إعلان مشترك بين القاهرة وباريس

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مصراوي Masrawy

وماكرون يشهدان توقيع إعلان مشترك بين القاهرة وباريس

04:23 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

السيسي وماكرون يشهدان توقيع إعلان مشترك بين القاهرة وباريس

السيسي وماكرون

باريس – (أ ش أ):

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء توقيع إعلان مشترك بين الحكومتين الفرنسية والمصرية لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة بين البلدين.

ووقع كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفرنسي جان إيف لو دوريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الإعلان المشترك بين البلدين حول تعزيز التعاون الثقافي والتربوي والفرانكفوني والجامعي والعلمي والتقني بين الجانبين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى ساحة قصر الإليزيه عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت له اليوم بساحة الإنفاليد (ساحة الخالدين).

وتمتد المباحثات بين الجانبين على مأدبة عمل يقيمها الرئيس ماكرون على شرف الرئيس السيسي والوفد المرافق له.

ومن المقرر أن يلقي الرئيسان السيسي وماكرون بيانا أمام وسائل الإعلام والصحافة لعرض نتائج مباحثاتهما.

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