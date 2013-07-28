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قوات ليبية تتمكن من القبض على عدد من السجناء الفارين من سجن الكويفية

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قوات ليبية تتمكن من القبض على عدد من السجناء الفارين من سجن الكويفية قوات ليبية تتمكن من القبض على عدد من السجناء الفارين من سجن الكويفية

تمكنت قوات ليبية من القبض على عدد من السجناء الفارين من سجن الكويفية ببنغازى شرق ليبيا أمس، وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أنه تم خلال عمليات دهم وملاحقة استهدفت الذين هربوا أمس السبت والبالغ عددهم نحو 1200 سجين، نجحت قوات من الصاعقة فى القبض على عدد من الفارين.

ودعت مصادر بالمكتب الإعلامى بالقوات الخاصة المساجين الهاربين إلى تسليم أنفسهم طواعية إلى جهات الاختصاص، مشيرة إلى أن لديها تعليمات مشددة بالمداهمة واستعمال القوة مع من يرفض تسليم نفسه، وحث المكتب الليبيين على التعاون مع القوات الخاصة والتبليغ عن أماكن الهاربين، مؤكدا أن كل من يسلم نفسه سيلقى معاملة حسنة.

من جانبه، أكد مصدر أمنى مسئول بسجن الكويفية ببنغازى أن عددا من السجناء سلموا أنفسهم وعادوا إلى السجن، كما أن ذوى عدد آخر من المساجين قاموا بتسليم أبنائهم لجهاز الشرطة العسكرية، وأوضح المصدر أن الجهات القضائية ستنظر فى تخفيف العقوبات الصادرة فى حق السجناء الذين يسلمون أنفسهم إلى السلطات المختصة.

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