من هو «باملاك تيسيما» قاضي موقعة ذهاب نهائي دوري الأبطال؟

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم الثلاثاء، تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا لإدارة مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي، التي ستقام على ملعب برج العرب في تمام السابعة من مساء السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك وفقًا لخطاب الكاف الذي أرسله للقلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي سحق ضيفه النجم الساحلي التونسي بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الأربعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب هزيمته (2-1) في الذهاب، إلا أن المارد الأحمر رد بقوة بسداسية تاريخية، مكنته من التأهل للمباراة النهائية بعد غياب 4 أعوام كاملة.

وكان الوداد المغربي تأهل لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما أطاح بفريق اتحاد العاصمة الجزائري من الدور نصف النهائي للبطولة، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأثيوبي باملاك تيسيما وييسا ولد في 30 ديسمبر 1980 في مدينة أديس أبابا، ويعمل كباحث طبي ودرس علم الاجتماع وتخرج في الجامعة عام 2012، ويتحدث اللغة الأمهرية (هى اللغة الأم له)، كما أنه يتحدث الإنجليزية.

وبدأ باملاك تيسيما وييسا مسيرته مع التحكيم في عام 2003 وحصل على الشارة الدولية في عام 2009 وقاد أول مباراة دولية 2010.

مع الأهلي

أدار باملاك تيسيما وييسا مباراة للنادي الأهلي أمام الإفريقي التونسي التي أقيمت باستاد السويس في مايو لعام 2015، في إطار ذهاب دور الـ16 الثاني للكونفيدرالية، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، أحرز للقلعة الحمراء حينها أحمد عبدالظاهر وعماد متعب.

مع الوداد

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في سبتمبر 2017 أدار الحكم باملاك تيسيما وييسا مباراة للوداد المغربي وصنداونز بطل جنوب أفريقيا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وشهدت هذه المباراة خسارة الوداد بهدف دون رد في المواجهة التي جرت في جنوب أفريقيا.

كما كان باملاك تيسيما وييسا شاهدًا على فوز الوداد المغربي (2-0) أمام زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا 2016، ضمن مباريات دور المجموعات.

مع الفراعنة

قاد باملاك تيسيما وييسا 3 مواجهات للمنتخب الوطني، فاز الفراعنة فيهم جميعا، وكانت الأولى ضد غينيا في تصفيات كأس العالم 2014 وفاز فيها الفراعنة 4-2، وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015 وفاز الفراعنة 2-0 ضد بوتسوانا، وفاز الفراعنة ضد تنزانيا 3-0 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

البطولات الكبرى

قاد الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا مباراتين في كأس أمم إفريقيا (الجابون 2017)، كلاهما كانا في الدور الأول، الأولى كانت بين الجزائر وزيمبابوي وانتهت 2-2، كما كان حكما لفوز بوركينا فاسو على غينيا بيساو 2-0.

كما سبق للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا المشاركة في كأس أمم إفريقيا (غينيا الإستوائية 2015) كانت بين الكاميرون وغينيا وإنتهت (1-1).

وأدار باملاك تيسيما وييسا 7 مباريات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، أشهر خلالهم 19 كرت أصفر و3 كروت حمراء، واحتسب ركلتي جزاء، كما أدار مبارتين في نهائيات كأس العالم 2017 تحت 17 عام، وأشهر خلالهم 6 كروت صفراء