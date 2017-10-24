وزير الإسكان: رفع كفاءة وحدات "دار مصر" بمدينة الشروق

كتب- محمد عبدالناصر:

زار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مدينة الشروق، وتفقد مشروعات: "دار مصر" للإسكان المتوسط، الإسكان الاجتماعي، ومنطقة الإسكان منخفض التكاليف، التي يتم رفع كفاءتها وتطويرها.

وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى لمشروع دار مصر بها 2808 وحدات (117 عمارة)، ويجري حاليًا تسليم عدد من الوحدات لحاجزيها، طبقا لخطة التسليم، والتي بدأت منتصف أكتوبر الجاري، ويجري تنفيذ 1224 وحدة (51عمارة) بالمرحلة الثانية، بجانب 480 وحدة (20 عمارة) بالمرحلة الثالثة، تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذها بالكامل.

وأشار المهندس شريف مجدى، رئيس جهاز المدينة، إلى أنه يتم تنفيذ عدد من العناصر المختلفة في تنسيق الموقع بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، مثل البرجولات، والمقاعد، ومناطق لعب الأطفال، والمسطحات الخضراء، بجانب إنشاء سور كامل للكمبوند وبوابات لتحقيق الخصوصية.

وتفقد الوزير مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، موضحًا أن المدينة بها 4416 وحدة (184عمارة)، وتم الانتهاء من تنفيذ 648 وحدة (27 عمارة) منها، ويجري حاليًا تسليمها لمستحقيها، كما يجري الانتهاء من 3768 وحدة (157عمارة) أخرى، وسيتم تسليمها طبقًا لخطة التسليم المحددة، والتي ستبدأ في 30/10/2017 وحتى 31/1/2018.

وأضاف: يجري رفع كفاءة 12 مربعًا في المنطقة السادسة للاسكان منخفض التكاليف، بالحي الثامن، بإجمالي 12 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير: (مشايات، وتنسيق الموقع، والبرجولات، وتكسيات للميول بالزلط الديكوري)، وبلغت نسبة التنفيذ 30 %، موضحاً أن تنفيذ هذه الأعمال يأتى في إطار جهود الجهاز من أجل الارتقاء بمستوى الحياة لاسكان محدودي الدخل.