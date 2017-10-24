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رئيس جمعية رجال الأعمال السابق: تعاملنا مع قناة السويس بأسلوب "الكمسري"

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مصراوي Masrawy

رئيس جمعية رجال الأعمال السابق: تعاملنا مع قناة السويس بأسلوب "الكمسري"

04:20 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

قناة السويس - ارشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال السابق، إن الحكومات المتعاقبة طوال العقود السابقة ظلت تتعامل مع قناة السويس بأسلوب "الكمسري" فنحن لم نفعل أي شئ غير تحصيل رسوم المرور من السفن، لافتًا إلى أن تحصيل الـ 5 مليارات دولار من قناة السويس، قليل للغاية، مقارنةً بالقدرات التي تملكها قناة السويس.

وأضاف صبور لمصراوي، أن تنمية منطقة قناة السيويس هو التحدي الحقيقي أمام للنهوض بالتنمية الصناعية في ، لافتًا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة يهدف لإنعاش الاقتصاد المحلي، لكن يجب أن تنعكس فوائد هذه القناة الجديدة على التجارة العالمية.

وأكد صبور، أن نتيجة تغير المناخ ووفقا للأبحاث العلمية، فإن ذوبان الجليد في القارة القطبية سوف يؤدي إلى ظهور ممر مائي جديد، وسيكون هذا الممر المائي تحديًا كبيرًا لقناة السويس.​

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مصراوي Masrawy

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