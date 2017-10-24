التعليم تحقق في واقعة تسمم بعض طلاب مدرسة التكنولوجيا بالإسماعيلية
التعليم تحقق في واقعة تسمم بعض طلاب مدرسة التكنولوجيا بالإسماعيلية
04:20 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
واقعة تسمم بعض طلاب
كتبت- ياسمين محمد:
قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم التواصل مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، للإفادة بشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، حول إصابة 23 طالبًا في مدرسة تكنولوجيا المعلومات الثانوية الفنية بالمحافظة.
وأضاف خيري في بيان، الثلاثاء، أن المديرية أوضحت أن المدرسة "داخلية"، وأن الاشتباه في التسمم جاء نتيجة تناول جميع الطلاب وجبة العشاء، وشعور بعضهم بـ"مغص"، ونقلهم لمستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ التحقيق في الواقعة.
وتابع المتحدث باسم التعليم: "مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية فاخر عبد العزيز، اطمئن على صحة الطلاب، وأكد أن جميعهم غادروا المستشفى وبصحة جيدة"، لافتًا إلى أن التشخيص كان "مغص" فقط ولم يثبت تسمم الطلاب.
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