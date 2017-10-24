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برلماني: حديث طارق شوقي عن "التعليم البايظ" حقيقة

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مصراوي Masrawy

برلماني: حديث طارق شوقي عن "التعليم البايظ" حقيقة

04:13 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

طارق شوقي

القاهرة- مصراوي:

أكد النائب محمود رشاد، عضو بمجلس النواب بلجنة التعليم، صحة مقولة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأن "التعليم بايظ وأحنا جايين نصلحه".

وقال" رشاد"، في تصريح لمصراوي، إن الوزير يواجه تحديات صعبة في إصلاح تلك المنظومة، وقوة الدول والأمم ونهوضها يتحقق بقوة العلم وتعليم أبنائها، وهنا يأتي دور الوزير في تعديل ذلك الفساد الموجود بالمنظومة.

وأضاف "رشاد"، أن الفساد موجود وهو واقع نلمسه جميعا، ونعيشه يوميًا، مطالبا بضرورة وجود خطوات واقعية وعملية تتناسب مع إمكانياتنا المادية والبشرية طبقًا لجدول زمني محدد في مواجهة تحديات المنظومة التعليمية الحالية .

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مصراوي Masrawy

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