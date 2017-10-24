ماكرون: زيارة السيسي إلى فرنسا تؤكد عمق العلاقات بين البلدين
ماكرون: زيارة السيسي إلى فرنسا تؤكد عمق العلاقات بين البلدين
04:04 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
باريس – (أ ش أ):
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، إن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في فرنسا يؤكد على العلاقة القوية بين مصر وفرنسا، مضيفا : إنني سعيد جدا باستقبال الرئيس السيسي في باريس للمرة الأولى منذ انتخابي رئيسا للبلاد.
وأضاف ماكرون - خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي في باريس - أن المناقشات بين الجانبين المصري والفرنسي تناولت العديد من الموضوعات كما كان هناك تبادل للآراء بشأن إقامة شراكة في إطار إقليمي وخاصة منطقة الشرق الأوسط.
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