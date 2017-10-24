وزير خارجية إيطاليا: أمن العالم يتحدد في منطقة البحر المتوسط

باليرمو - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنجِلينو ألفانو أن السجال الذي تشهده منطقة البحر المتوسط في الوقت الحالي هو الذي يحدد أمن العالم ورفاهيته.

وشدد ألفانو في كلمته التي ألقاها في مستهل مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الثلاثاء بمدينة باليرمو الإيطالية أن ذلك يجعل من الضروري أن تتبادل الدول المطلة على البحر المتوسط المعلومات وأن تتعاون فيما بينها "من أجل ضمان السلام والأمن".

وسيتناول المؤتمر الذي يستمر حتى يوم غد الأربعاء قضية الهجرة ويشارك فيه إلى جانب ممثلين عن دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان وتركيا وفود من ليبيا والجزائر والمغرب وتونس.

ولم يشارك الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زيباستيان كورتس، رئيس حزب الشعب النمساوي، في المؤتمر بسبب بدء مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي في فيينا.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قال الأمين العام للمنظمة، ميشائيل لينهارت، الذي ينوب عن كورتس في باليرمو: "رؤيتنا واضحة فنحن مع التعاون من أجل تنظيم الهجرة وجعلها في مسارات محددة" مضيفا: "هذا هو السبيل الوحيد الذين نستطيع من خلاله سحب البساط من تحت أقدام مهربي البشر، نحن مدينون بذلك أيضا للكثير من الضحايا الذين ماتوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط". وفي الوقت ذاته رأى لينهارت ضرورة "تعزيز نظام التوزيع العادل للاجئين المعترف بهم بشكل مستديم".