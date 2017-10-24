أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الجزائري يُعلن تضامن بلاده مع مصر وليبيا وتونس ضد الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الجزائري يُعلن تضامن بلاده مع وليبيا وتونس ضد الإرهاب

03:59 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

وزير الخارجية الجزائري يُعلن تضامن بلاده مع مصر وليبيا وتونس ضد الإرهاب

وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل

القاهرة- (مصراوي):

أعلن وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل تضامن بلاده مع ضحايا الإرهاب في ليبيا، ومصر، وتونس، ومالي، والصومال، بحسب ما نقلته بوابة الوسط الليبية.

وقال مساهل إن الجزائر متضامنة مع دول المنطقة المتضررة من الآفة العابرة للقارات.

وتابع قوله: " نتضامن مع جمهورية مصر الشقيقة التي تقيم معها بلادنا علاقات ممتازة، وكذلك مع ليبيا البلد الجار، وضحايا الإرهاب بتونس البلد الذي عانى من ويلات الإرهاب ومع بلد آخر مثل النيجر الذي فقد أكثر من 13 دركيًا اغتيلوا، ومع مالي الذي يعاني يوميًا من ويلات الإرهاب، ونيجيريا التي تواجه أيضًا الإرهاب، ومع التشاد التي تتعرض لأعمال إرهابية، وكوت ديفوار والصومال الذي شهد منذ أيام قليلة أعمالاً همجية ومع كل ضحايا الإرهاب في العالم».

وأشار إلى أن احتمالية عودة المقاتلين الإرهابين الأجانب، ظاهرة ستتزايد نتيجة الهزائم العسكرية، التي لحقت بتنظيم داعش في مناطق النزاع، خاصة سوريا والعراق.

ولفت مساهل إلى أن الجزائر التي عانت عانت الأمرين خلال التسعينات من آفة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، تحافظ على مستوى عال من اليقظة داخل أراضيها وعلى طول الحدود، وتجدد استعدادها لتعزيز تعاونها في مجالي الحدود والشرطة مع كل دول المنطقة».

ومن المقرر أن تعقد الجزائر وهولندا غدًا الأربعاء أول اجتماع إقليمي حول العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة الأوطان، بحسب مساهل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قرقاش متعجبًا من قطر: كيف تتبنى موقفًا ضد الإرهاب الذي تدعمه؟

    أخبار

  • صحيفة "لوفيجارو" تجري حوارًا مع الرئيس بمناسبة زيارته لفرنسا

    أخبار

  • السيسي لـ"فرانس 24": الأفكار الخاصة بالدين حساسة والأزهر يتحرك في

    أخبار

  • السيسي لـ"فرانس 24" عن هجوم الواحات: لا يمكن تأمين حدود ممتدة بنسبة

    أخبار

إعلان

df26e05ffe.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة