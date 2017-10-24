وزير الخارجية الجزائري يُعلن تضامن بلاده مع مصر وليبيا وتونس ضد الإرهاب

القاهرة- (مصراوي):

أعلن وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل تضامن بلاده مع ضحايا الإرهاب في ليبيا، ومصر، وتونس، ومالي، والصومال، بحسب ما نقلته بوابة الوسط الليبية.

وقال مساهل إن الجزائر متضامنة مع دول المنطقة المتضررة من الآفة العابرة للقارات.

وتابع قوله: " نتضامن مع جمهورية مصر الشقيقة التي تقيم معها بلادنا علاقات ممتازة، وكذلك مع ليبيا البلد الجار، وضحايا الإرهاب بتونس البلد الذي عانى من ويلات الإرهاب ومع بلد آخر مثل النيجر الذي فقد أكثر من 13 دركيًا اغتيلوا، ومع مالي الذي يعاني يوميًا من ويلات الإرهاب، ونيجيريا التي تواجه أيضًا الإرهاب، ومع التشاد التي تتعرض لأعمال إرهابية، وكوت ديفوار والصومال الذي شهد منذ أيام قليلة أعمالاً همجية ومع كل ضحايا الإرهاب في العالم».

وأشار إلى أن احتمالية عودة المقاتلين الإرهابين الأجانب، ظاهرة ستتزايد نتيجة الهزائم العسكرية، التي لحقت بتنظيم داعش في مناطق النزاع، خاصة سوريا والعراق.

ولفت مساهل إلى أن الجزائر التي عانت عانت الأمرين خلال التسعينات من آفة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، تحافظ على مستوى عال من اليقظة داخل أراضيها وعلى طول الحدود، وتجدد استعدادها لتعزيز تعاونها في مجالي الحدود والشرطة مع كل دول المنطقة».

ومن المقرر أن تعقد الجزائر وهولندا غدًا الأربعاء أول اجتماع إقليمي حول العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة الأوطان، بحسب مساهل.