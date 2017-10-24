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برلمانية تطالب السيسي بإعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة من الضرائب

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مصراوي Masrawy

برلمانية تطالب بإعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة من الضرائب

04:04 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

برلمانية تطالب السيسي بإعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة من الضرائب

السيسي

كتب- أحمد علي:

ناشدت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع المعاناة عن الورش والحرف الصغيرة.

وأوضحت النائبة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن أصحاب الورش والصناعات الصغيرة يعانون من ظلم بين بشأن فرض الضرائب المرهقة والمركبة عليهم، والتي لا تتناسب والأرباح التي يحصلون عليها أو حتى طبيعة النشاط الصغير الذي يقومون به.

وأضافت، أن هناك أكثر من مليوني ونصف المليون ورشة عمل صغيرة تكبدت ضرائب مركبة نتاج التقديرات الجزافية من مصلحة الضرائب.

وأشارت النائبة، إلى أن تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائم للمشروعات الصغيرة هو ما دفعها للتقدم إليه باسم أكثر من مليوني ونصف المليون أسرة لرفع هذه المعاناة عنهم، وإعفائهم من الضرائب المركبة، والاكتفاء بأصل الدين، لاسيما أن هذه الطائفة أكثر الطوائف التي تضررت من ارتفاع الأسعار.​

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن معاناتهم وشقاءهم وصل إلى حد الحجز على مصدر رزقهم في الحياة ألا وهو الورشة الصغيرة التي يرزقون منها، بل وهناك الآلاف من الورش تم غلقها بالفعل وتسريح العمالة بها.

وأوضحت أنها أرسلت هذه الاستغاثة إلى رئاسة الجمهورية، وتتنظر الرد بما فيه الصالح لمصرنا الحبيبة.

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