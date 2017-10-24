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مساعد وزير العدل: افتتاح 4 محاكم جديدة خلال العام الحالي

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مساعد وزير العدل: افتتاح 4 محاكم جديدة خلال العام الحالي مساعد وزير العدل: افتتاح 4 محاكم جديدة خلال العام الحالي

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أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، المستشار عبدالهادي محروس مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لأبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشؤون التطوير التقني، لافتتاح مبنى محكمة دسوق الكلية، اليوم الثلاثاء، في حضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ.

وقال المستشار محمود علاء، إن المبنى تم تطويره بالكامل بعد تعرضه للحريق خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، وذلك بتكلفة 6.5 مليون جنيه، ويتكون من طابق أرضي وخمسة طوابق على مساحة 600 متر.

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ويضم المبنى قاعات المحكمة الجنائية والمدنية، مقر للنيابة العامة والإدارية وقضايا الدولة، استراحات لنقابة المحامين، والشهر العقاري، ومحكمة الأسرة.

وأشار المستشار عبد الهادى محروس إلى استمرار أعمال الترميم بمحاكم محافظة كفر الشيخ، لافتًا بأنه تم تسليم محاكم مطوبس، البرلس، والحامول، كما يجري ترميم محكمة فوة، وإعداد الرسومات التنفيذية لمحكمة الرياض، موضحا أنه من المقرر افتتاح 4 محاكم أخرى بالوجهين القبلي والبحري.

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