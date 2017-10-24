ماكرون: فرنسا تساند مصر في مكافحة الإرهاب

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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تساند مصر في جهود مكافحة الإرهاب، موضحا أنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأوضاع في سوريا وليبيا.

وأضاف ماكرون، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء :"التزامنا الحازم ضد الإرهاب ليس عسكريًا فقط"، مؤكدا أن جميع الدول عليها التكاتف من أجل مواجهة خطر الإرهاب العنيف.

وتابع:"المشروعات التنموية المشتركة تقف سدًا ضد الإرهاب"، مشيرًا إلى أنه حدد مع الرئيس السيسي عدد من القطاعات التي يمكن لفرنسا أن تقدم مساعدتها لمصر فيها، ومنها الطاقة المتجددة.

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واستكمل ماكرون: "قناة السويس بها فرص اقتصادية عظيمة، ونصمم على تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين في عدد كبير من المشروعات، وخاصة في مجال التعليم الجامعي"

ووجه ماكرون الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيارته لباريس: "نتمنى أن تزيد هذه الزيارة من مجالات التعاون بين البلدين، ففرنسا تريد أن تفعل وتقدم أكثر لمصر".

يذكر أن الرئيس السيسي، بدأ زيارته الرسمية للعاصمة الفرنسية باريس، أمس الإثنين، فى جولة تستمر 3 أيام، وكان فى استقباله عدد من مقاتلات "رافال" الفرنسية التى رافقت طائرة الرئاسة بعد دخولها الأجواء الفرنسية ترحيباً بالرئيس.