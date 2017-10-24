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«الكهرباء» للمواطنين: «لمبات الليد بالتقسيط على 36 شهر»

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«الكهرباء» للمواطنين: «لمبات الليد بالتقسيط على 36 شهر» «الكهرباء» للمواطنين: «لمبات الليد بالتقسيط على 36 شهر»

التحرير

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قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن وزير الكهرباء يقوم بقراءة عداد الكهرباء الخاص به يوميًا في الصباح الباكر؛ لمراقبة معدل استهلاكة.

ناشد حمزة، خلال لقاءٍ بقناة "cbc extra" اليوم الثلاثاء، المواطنين، ضرورة استخدام تطبيق "احسب فاتورتك" على الهواتف المحمولة لمتابعة معدل الاستهلاك، موضحًا أن هذا التطبيق يوضح شرائح الاستهلاك بالتفصيل، ورسوم الخدمة.

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تابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "لمبات الليد يمكن شرائها بالتقسيط على مدار 36 شهرًا من خلال فاتورة الكهرباء"، مشيرًا إلى أن سيارات لمبات الليد المنتشرة في الشوارع تابعه لشركات خاصة ولا تنتمي إلى وزارة الكهرباء".

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التحرير

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