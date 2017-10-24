محافظ المنيا يلتقي طالبة ابتكرت عدادًا يعمل في حالة انقطاع الكهرباء

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التقى محافظ المنيا عصام البديوي، اليوم الثلاثاء، الطالبة روان هشام عبد المالك، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، التي ابتكرت عداد كهربائي لكشف الأحمال الزائدة، يعمل في حالة انقطاع الكهرباء.

وأكد "البديوي" أهمية تبني تجارب وأفكار الشباب، وإعطاء الفرصة لهم حتى تخرج إلى النور في صورة مشروعات تُسهم في بناء اﻻقتصاد القومي، ودفع عملية التنمية وتشغيل الشباب.

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وأضاف المحافظ أنه سيتم عرض هذه الفكرة على بعض المختصين؛ لمعرفة إمكانية الاستفادة منها، لافتا إلى أن المواهب الشابة سيكون لها دور الريادة، والسير نحو مصاف الدول المتقدمة.



وحصلت الطالبة روان على المركز الأول ضمن الفريق الذي شارك في الملتقى العربي الثاني للطلائع عام 2015.