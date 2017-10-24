«عبد العال» ينتقد مشروع قانون الهيئات الشبابية: غير راضٍ عن الصياغة

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انتقد على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الهيئات الشبابية، قائلا: "أنا غير راضي عن صياغة مشروع القانون".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بشأن مشروع قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، بحضور وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز.

وأضاف عبد العال أن مشروع القانون خرج عن الضوابط الحاكمة للصياغة القانونية لمشروعات القوانين، متابعا: قد يكون ذلك لحداثة العمل وصياغة مشروعات قوانين تتعلق بالشباب. وأكد أن الصياغة بها استرسال واضح. وشهدت جلسة المجلس جدلا واسعا حول عدد من المواد بسبب صياغة المواد.

يتضمن قانون الهيئات الشبابية الجديد 4 شروط لإشهار الهيئات الشبابية، وهى ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو، إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن 4 أعضاء إذا كانت تضم أشخاصًا اعتباريين، وعن 50 عضوًا إذا كانت تتكون منهما معا، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير الشباب والرياضة، إلى جانب أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزير، وأن تكون لها موارد مالية كافية للصرف على أوجه نشاطها.

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يحظر قانون الهيئات الشبابية اشتراك كل محروم من حقوقه المدنية والسياسية كاملة في تأسيس الهيئات الشبابية، أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.

يمنح القانون وزير الشباب والرياضة حق تحديد فئات رسم إشهار الهيئات الشبابية بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، مع أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس إدارة الهيئات الشبابية بنسبة لا تقل عن 50% بالانتخاب أو بالتعيين.

تنحصر الهيئات الشبابية وفقًا للمشروع في 5 أنواع هي: مراكز الشباب، وجمعية بيوت الشباب، والاتحاد العام للكشافة، والاتحادات النوعية، والهيئات الشبابية الأخرى، كما يعرف القانون مركز الشباب باعتباره كل مكان مجهز بالمبانى والإمكانات تنشئه الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة، واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، تحت إشراف قيادة متخصصة.