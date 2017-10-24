أبو السعد تناشد السيسي لرفع المعاناة عن أصحاب الورش والحرف الصغيرة

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ناشدت هالة أبو السعد، عضوة مجلس النواب عن حزب المحافظين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع المعاناة عن الورش والحرف الصغيرة.

وأوضحت النائبة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن أصحاب الورش والصناعات الصغيرة يعانون من ظلم بين، بشأن فرض الضرائب المرهقة والمركبة عليهم، والتي لا تتناسب مع الأرباح التي يحصلون عليها أو حتى طبيعة النشاط الصغير الذي يقومون به.

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وأضافت أن هناك أكثر من مليونين ونصف المليون ورشة عمل صغيرة تكبدت ضرائب مركبة نتاج التقديرات الجزافية من مصلحة الضرائب، لافتة إلى أن تشجيع الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم للمشروعات الصغيرة، هو ما دفعها إلى التقدم إليه باسم أكثر من مليونين ونصف المليون أسرة لرفع هذه المعاناة عنهم، وإعفاءهم من الضرائب المركبة، والاكتفاء بأصل الدين، لا سيما وأن هذه الطائفة أكثر الطوائف التي تضررت من ارتفاع الأسعار.

وأشارت إلى أن معاناتهم وشقائهم وصل إلى حد الحجز على مصدر رزقهم في الحياة، ألا وهو الورشة الصغيرة التي يرزقون منها، بل إن هناك آلافا من الورش تم إغلاقها بالفعل وتسريح العمالة بها، وأوضحت أنها أرسلت هذه الاستغاثة إلى رئاسة الجمهورية، وتتنظر الرد.