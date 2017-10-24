مفتي الجمهورية: شهداء الشرطة هم المجاهدون حقا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن شهداء الشرطة الذين راحوا ضحايا الأحداث الأخيرة هم المجاهدون حقًا، مشيرًا إلى أنه بالبحث وراء الأسباب التى تدفع بهؤلاء المتطرفين لارتكاب مثل هذه الجرائم، نجد أن الدعوات الخبيثة التى تخرج بين الحين والآخر تربك المجتمع وما استقر فى عقولنا، مؤكدًا أن الحق دائما ينتصر وأن مصر وقواتها وأزهرها ستبقى دائما ولن تنكسر.

وأضاف شوقى علام، خلال كلمته بندوة اليوم "تطبيق الشريعة فى مصر بين الحقائق والأوهام"، التى نظمتها كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى أنه على مدى التاريخ الطويل كانت هناك دعوات للهجوم على الأزهر وعلى مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن الجماعات المتطرفة تستغل العاطفة الدينية عند الشعب لتشن هجمات على الثوابت التى يعتقد بها وتشويه صورة الإسلام وبث الأفكار المتطرفة لدى الشباب.

شاهد أيضا

وأوضح المفتى، أن من يتصدر الإفتاء والحكم على أمور الناس الشرعية، ينبغى أن يكون بصيرا بالنص الشرعى وما ينتج عن هذا النص من أدلة وإجماع وغير ذلك من الأدلة الشرعية، وأن يكون بصيرا بواقع الناس الذى تعيش فيه.

وتنظم كلية الدعوة الإسلامية ندوة "تطبيق الشريعة فى مصر بين الحقائق والأوهام" بحضور عدد كبير من علماء الأزهر، على رأسهم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والدكتور محمد عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف الأسبق، وعدد كبير من أعضاء هيئات التدريس والطلاب.