الحكومة تدرس تأسيس شركة لتسويق منتجات المدن الحدودية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن إقامة معارض للترويج لمنتجات أهالي المدن الحدودية يهدف إلى مساعدتهم في بيعها وتسويقها بكل الوسائل الممكنة، مشيرًا إلى أن المعرض أصبح أحد الأحداث التي تتكرر أكثر من مرة في العام، حيث يقام المعرض للمرة السابعة بمصالح وهيئات وزارة المالية منذ إطلاقه من قبل وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة.

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض السابع للمصنوعات اليدوية والحرفية والمنتجات الزراعية للمدن الحدودية تحت رعاية عمرو الجارحي وزير المالية، وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة لترويج منتجات أهالي المدن والمناطق الحدودية وتوفير منافذ لعرض منتجاتهم من المصنوعات اليدوية والحرفية المميزة، وكذلك المنتجات الزراعية التي تشتهر بها هذه المدن للعمل على رفع مستوى معيشة أهالي هذه المناطق الحدودية.

وأضاف معيط أن المعرض الذى قامت الإدارة المركزية للبحوث المالية ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بتنظيمه، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، يهدف أيضا إلى استمرار التواصل بين الجمعيات الأهلية التي تتولي رعاية الأسر الأولى بالرعاية، وأصحاب الصناعات الصغيرة التي تعتمد على الحرف اليدوية والصناعات التراثية التي تشتهر بها المحافظات المختلفة.

شاهد أيضا

وأشاد مسئولو وزارة المالية خلال جولتهم التفقدية بجودة وتطوير المنتجات المختلفة، سواء المصنوعات الجلدية واليدوية والمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى المنسوجات الصوفية التي يمتاز بها أهالي سيناء والمدن الحدودية، مؤكدين تزايد أعداد العارضين في المعرض هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، نظرا للفائدة التي تعود على العارضين باعتبار أن المعارض آلية جيدة لتسويق منتجاتهم.

من جانبه أكد اللواء أحمد حمدى نائب رئيس هيئة التنمية السياحية، أن الحكومة بصدد تأسيس شركة حكومية ترعى تسويق منتجات المشروعات المحلية الصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان (بوابة مصر للعالم)، بمشاركة كل من وزارة السياحة والطيران المدني والثقافة، مع إنشاء موقع إلكتروني بالعديد من اللغات يتم من خلاله التسويق الإلكتروني لتلك المنتجات عالميا.

وتشمل المدن الحدودية المشاركة فى المعرض كلا من سيوة، وسيناء، والإسكندرية، وسوهاج، ورأس سدر، بالإضافة إلى قنا.