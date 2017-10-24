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مفتي الجمهورية: جنودنا على الحق لأنهم يدافعون عن الأرض والوطن- فيديو

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مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية: جنودنا على الحق لأنهم يدافعون عن الأرض والوطن-

03:46 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

مفتي الجمهورية: جنودنا على الحق لأنهم يدافعون عن الأرض والوطن- فيديو

الدكتور شوقي علام

كتب - محمود مصطفى:

أشاد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، برجال الجيش والشرطة ودورهم في حماية مقدرات الوطن، ناعيًا الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الجمعة الماضية في عملية الواحات.

وقال علام- "خلال كلمته في ندوة " تطبيق الشريعة في بين الحقائق والأوهام"، التي عقدت الثلاثاء، بمقر كلية الدعوة بمدينة نصر: "يوم الجمعة الماضي سبقنا إلى الدار الآخرة أبناءنا المجاهدون حقا الذين يدافعون عنا وعن تراب هذا الوطن العزيز وهم في رفعة وشرف وعلو، في إشارة إلى شهداء حادث الواحات الإرهابي".

وأضاف الوزير: "هناك دعوات خبيثة بين الحين والآخر تربك أفهامنا وتزعزع المستقر في أذهاننا"، مشددًا على أن مصر والأزهر لن ينكسروا.

وتابع مفتي الجمهورية: "جنودنا البواسل على الحق، لأنهم يدافعون عن الأرض والوطن".

ولفت علام، إلى أن "الخلافة" هي وسيلة فقهية لإدارة شئون الأمة، ولا يجب أن تكون جوهرًا، فلابد أن نقف عنده، وأي وسيلة تغني عنها لا بأس بها.

وأشار علام إلى أن أحد الفقهاء أكد أن الخلافة وسيلة فقهية فرعية، وليست من أصول الدين، وهي عسيرة على التطبيق، وإذا تم تطبيقها فستطبق بطريقة وهمية لا قيمة لها.

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