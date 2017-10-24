علي عبدالعال لـ"النواب": إنجاز قانون الشباب هدية لهم قبل مؤتمر ٤ نوفمبر

كتب- أحمد علي:

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ضرورة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة .

وقال رئيس مجلس النواب، في كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة قانون الهيئات الشبابية، إننا نريد تقديم القانون كهدية للشباب قبل مؤتمر الشباب في الـ4 من نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ .

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الهيئات الشبابية من حيث المبدأ.​

ويتضمن مشروع القانون، 96 مادة تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضى، والتصدى لشغب الملاعب.