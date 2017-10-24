أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

جدل في "النواب" حول المادة الثانية من مشروع قانون الهيئات الشبابية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جدل في "النواب" حول المادة الثانية من مشروع قانون الهيئات الشبابية

03:38 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار بمشروع قانون الهيئات الشبابية، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس.

وشهدت المادة الثانية جدلًا واسعا خلال مناقشتها.

وتنص المادة الثانية على: "على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها دون رسوم؛ طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة."

واعترض عبد العال، على نص "حل الهيئة"، لافتا أن الهيئة مرفق عام مثله مثل أي مرفق عام آخر مثل مدرسة وغيرها، وهناك قواعد قانونية لحل تلك الكيانات.

وقال: أرى أن المقصود هنا يكون مجلس إدارة الهيئة، فمن الأفضل استبدالها بكلمة الهيئة، لأنه هو المخاطب بتوفيق الأوضاع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • علي عبدالعال لـ"النواب": إنجاز قانون الشباب هدية لهم قبل مؤتمر ٤ نوفمبر

    أخبار

  • حظر النشاط "السياسي والحزبي والديني" بمراكز الشباب في القانون الجديد

    أخبار

  • "النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون الهيئات الشبابية

    أخبار

  • "علشان تبنيها" تنظم مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أعداد توقيعات دعم

    أخبار

إعلان

9f200a8790.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"