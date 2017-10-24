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إطلاق اسم "الشهيد أحمد شوشة" على أحد ميادين السويس

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مصراوي Masrawy

إطلاق اسم "الشهيد أحمد شوشة" على أحد ميادين السويس

03:49 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

أحمد حامد محافظ السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد حافظ شوشة، أحد شهداء عملية الواحات، على أحد الميادين الحيوية في المحافظة، تخليدًا لاسمه.

جاء ذلك خلال مؤتمر المتابعة الأسبوعي، لمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، بحضور القيادات التنفيذية، والذي بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، إثر الحادث الإرهابي الأليم الذي أسفر عن استشهاد 16 من القوات المشاركة في عملية المداهمة.

ومن المنتظر، تشكيل لجنة لتحديد الميدان الذي سيجري تغيير اسمه وإطلاق اسم "شوشة" عليه.

كان اللواء حامد، قرر، السبت الماضي إلغاء احتفالات السويس بالعيد القومي، وذكرى انتصار المقاومة الشعبية في 24 أكتوبر 1973 على قوات الاحتلال الإسرائيلي، حدادًا على أرواح شهداء حادث الواحات.

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