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محافظ الإسكندرية يحيل صاحب مخبز للنيابة بتهمة الاستيلاء على المال العام

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية يحيل صاحب مخبز للنيابة بتهمة الاستيلاء على المال العام

03:36 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

محافظ الإسكندرية يحيل صاحب مخبز للنيابة بتهمة الاستيلاء على المال العام

محمد سلطان

الإسكندرية – محمد عامر:

أحال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، صاحب مخبز آلي متهم بالاستيلاء على المال العام، عن طريق اختراق النظام الخاص بمنظومة الخبز، وإجراء عمليات بيع وهمية، للنيابة العامة للتحقيق.

ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، تبين صرف "م.م.أ" صاحب مخبز آلي بشارع الزوايدة بمنطقة خورشيد بحي المنتزه، كميات كبيرة وغير منطقية من الدقيق.

وبمطابقة كميات الدقيق مع كميات الخبز المسجلة على النظام، من واقع تقرير الشركة القائمة على النظام، تبين أن المخبز والمحدد له بداية تشغيل الساعة ٧ صباحًا قام بعمليات بيع قبل المواعيد المحددة له.

وضبطت حملة من مديرية تموين الإسكندرية والإدارة العامة لمباحث ، ٢١١ بطاقة ذكية خاصة بمواطنين، فضلاً عن ٢ ماكينة لصرف الخبز لا تخص المخبز محل الضبط، وماكينة واحدة خاصة بالمخبز.

وكلف المحافظ مدير مديرية التموين بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والمطاحن والأسواق، ومتابعة وحدات البيع بشركات المطاحن المنتجة للدقيق البلدي المنصرف للمخابز ومطابقتها مع المبيعات اليومية.

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