بسبب الخلاف على التحميل.. سائق يطلق الرصاص على زميله بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أطلق سائق الرصاص على زميله، اليوم الثلاثاء، في قرية طنان دائرة مركز قليوب، بسبب الخلاف على تحميل الركاب، ونقل المجني عليه في حالة سيئة إلى مستشفى قليوب العام، وألقي القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد كمال أبو العزم إشارة من المسشتفى، بوصول "محمود. م" سائق، مصابًا بطلق ناري في حالة سيئة.

وتم إخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث، توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق زميل المجني عليه، نشبت بينهما مشاجرة بسبب الخلاف على تحميل الركاب.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم ويدعى "عيد. م. ع" سائق، الذي أرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.