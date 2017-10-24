المخابرات التشيكية تحذر من تعرض البلاد لتجسس روسي

براج - (د ب أ):

حذرت المخابرات الداخلية في التشيك في تقرير لها من أن المخابرات الروسية والصينية توسع أنشطتها في التشيك.

وجاء في التقرير الذي أعدته وكالة المخابرات BIS و نشر اليوم الثلاثاء أن روسيا تمتلك شبكة متقدمة جدا من العلاقات ذات النفوذ وإن هذه الشبكة آخذة في التطور وتصل بهذا الشكل إلى "معلومات داخلية حساسة".

وحسب التقرير فإن العديد من الهجمات الإلكترونية شنت من داخل روسيا على مراكز حكومية في التشيك.

وأكد التقرير أن موسكو حاولت من خلال "وسائل تخريبية" الحصول على داعمين لها فيما يتعلق بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية الواقعة في البحر الأسود و التي تحتلها روسيا منذ عام 2014 في حين أن هذا التجسس يخدم الصين في حربها ضد داعمي استقلال إقليم التبت.

كما حذرت وكالة BIS من "تنامي نفوذ مجموعات شركات كبيرة على القرارات الاقتصادية للتشيك" وقالت إن ذلك يحدث بطرق شرعية ولكنه يؤثر سلبا على مصلحة البلاد.

ولم تشر الوكالة صراحة للجهات التي تعنيها بذلك.

وكانت حركة ANO المعارضة للحكومة و التابعة للملياردير ورجل الأعمال الشهير أندريه بابيس قد فازت في الانتخابات البرلمانية التي أجريت مطلع الأسبوع الحالي في التشيك.