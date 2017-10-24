البيئة: إطلاق ٤ صقور إلى بيئتها الطبيعية- صور

كتبت- مادي غيث:

أكد الدكتور أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع و الأجناس، أن فريق قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، شارك في عملية إعادة إطلاق ٤ صقور برية، وهم "صقر شاهين و٣ صقور وكرى" لبيئتها الطبيعية، وذلك بعد التأكد من سلامتها و قدرتها على الطيران.

جدير بالذكر أن عملية الاطلاق تمت من خلال، اللجنة المشكلة من القطاع والإدارة المركزية لحدائق الحيوان، وممثلي المجتمع المدني، بإشراف من النيابة الكلية للسويس.

كانت قوات أمن مطار القاهرة تمكنت من إحباط محاولة تهريب الصقور المذكورة وتم مصادرتها وإيداعها بحديقة الحيوان بالجيزة لتلقي الرعاية البيطرية اللازمة.​

وأشار الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إلى توفير الرعاية الطبية للصقور أثناء التحفظ عليها بحديقة حيوان الجيزة، كما أكد إجراء الكشف الطبي على تلك الطيور بواسطة الأطباء البيطريين المختصين بحديقة حيوان الجيزة؛ للتأكد من سلامتها و قدرتها على مواصلة رحلة الهجرة بعد إطلاقها.