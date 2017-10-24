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"مياه الجيزة": قطع المياه عن 7 مناطق الجمعة لمدة 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

"مياه الجيزة": قطع المياه عن 7 مناطق الجمعة لمدة 24 ساعة

03:29 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

قطع المياه

الجيزة- (أ ش أ):

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق والشوارع لمدة 24 ساعة اعتبارًا من العاشرة مساء الجمعة القادم، حتى العاشرة مساء اليوم التالي السبت وذلك لقيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد خط الطرد الخاص بمحطة ترسا للصرف الصحى وربط الخط القديم بالخط الجديد.

وأوضحت الشركة في بيان لها الثلاثاء، أن المناطق تشمل: "حسن محمد- المطبعه- التعاون- الثلاث طوابق- الكوم الأخضر- المريوطية- المنطقه المحصوره بين فيصل والهرم من المطبعه وحتي المريوطية".

وأهابت المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمحلات والمستشفيات والمنشأت تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ووجه المحافظ، الشركة بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنهاء الأعمال وعدم تجاوزها، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) لتلقى شكاوى المواطنين وتلبية إحتياجاتهم فى هذا الشأن بالإضافة للخط الساخن للمحافظة (114).

وكلف المحافظ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى العمرانية وحى الهرم بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب لسد حاجة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمحلات خلال الإنقطاع والتحرك إلى الاماكن المتأثرة.

هذا المحتوى من

Asha

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